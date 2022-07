Fortes chaleurs : comment bien s’hydrater ?

Est-il recommandé de boire de l’eau glacée quand il fait très chaud ? "Non absolument pas, l’eau glacée ne permet pas une bonne hydratation. Quand elle est très froide, les messages qui sont envoyés au cerveau sont erronés. On se sent rafraîchi donc on boit moins, alors que l’objectif c’est de boire plus. Quand l’eau est glacée, elle entraîne une vasoconstriction au niveau de l’appareil digestif, c’est-à-dire qu’on n’absorbe pas l’eau ni les minéraux", confie la journaliste Christelle Ballestrero. Il faut donc boire de l’eau à température ambiante.

Boire du café : "une très mauvaise idée"

Et le fait de boire du lait, est-ce une bonne idée ? "Excellente idée, on n’y pense pas, mais le lait c’est 90 % d’eau, c’est des protéines, un peu de sucre, du glucose. Donc on peut boire du lait", précise Christelle Ballestrero. Et le café ? "C’est une très mauvaise idée. Quand on boit du café, c’est une boisson diurétique. Elle va favoriser le travail des reins. Elle empêche l’eau de rester dans notre corps. On boit du café, mais on élimine", détaille la journaliste.