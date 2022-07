Fortes chaleurs : attention aux coups de chaleur

Lundi 18 juillet, le médecin et journaliste Damien Mascret était sur le plateau du 13 Heures afin de rappeler les symptômes du coup de chaleur et comment faire baisser la température interne du corps.

Les symptômes du coup de chaleur sont une sensation de malaise, un mal de tête, une transpiration abondante. On peut aussi avoir des nausées, voire des vomissements, des crampes et le cœur qui s’accélère. Il ne faut donc pas attendre ces signes pour boire de l’eau et se mettre au frais. Lorsqu'il fait trop chaud, "le corps n'a qu'un moyen d'évacuer la chaleur interne : la transpiration (…) Mais ça [transpirer] ne suffit pas pour faire baisser la température interne. Encore faut-il que la sueur s’évapore pour que la chaleur interne s’évacue", explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, lundi 18 juillet. Pour produire de la sueur, il faut boire davantage et avant d’avoir soif et pour que la sueur s’évapore, il faut brasser de l’air, par exemple avec un ventilateur ou un simple éventail.



Prudence avec les traitements pendant la canicule

Certains organes et donc certains malades sont plus sensibles que d'autres à la canicule. "C’est le cas du cerveau, du cœur, des reins. Si vous avez des traitements qui agissent sur ces organes, cela peut être utile de vérifier avec votre médecin ou votre pharmacien si des modifications de doses sont nécessaires. Évidemment, vous ne le faites pas tout seul. Si vous n’êtes pas exposé à la chaleur, tout devrait bien se passer mais si vous avez chaud, attention, certains médicaments perturbent la bonne hydratation ou les mécanismes de transpiration", rappelle le docteur Mascret.

