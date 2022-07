DIRECT. Météo : la canicule s'installe, des températures jusqu'à 38 degrés attendues

Ce qu'il faut savoir

C'est reparti. Un mois après un premier épisode caniculaire, la France fait face depuis lundi à une nouvelle vague de chaleur. Soleil et fortes chaleurs vont à nouveau s'imposer mardi 13 juillet sur la majeure partie du pays. Météo-France a placé sept départements en vigilance orange canicule, essentiellement dans le Sud-ouest. Suivez la situation en direct, et accédez aux prévisions météo en temps réel grâce à notre nouveau service météo.

Sept départements en vigilance orange. Sept départements du sud et du sud-ouest ont été placés mardi en vigilance orange en raison d'un épisode caniculaire. Sont concernés l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Jusqu'à 38 degrés dans le Sud-ouest. Les températures minimales iront de 12 à 20 degrés en général, jusqu'à 21 à 25 degrés dans le sud par endroits. L'après-midi, le thermomètre affichera 23 à 27 degrés près de la Manche, mais les maximales seront généralement comprises entre 31 et 36 degrés, et localement jusqu'à 37/38 degrés dans le Sud-ouest et en basse vallée du Rhône. Cet épisode de canicule devrait durer plusieurs jours sur le sud du pays.

Incendies en Gironde. Deux incendies sont toujours en cours en Gironde, près de Landiras et à La Teste-de-Buch. Depuis qu'ils se sont déclarés, mardi après-midi, plus de 6 500 personnes ont été évacuées, et près de 1 400 hectares sont partis en fumée, selon les pompiers de la Gironde, contactés par franceinfo. Il n'y a pas de blessés.