DIRECT. Canicule : une vague de chaleur précoce s'abat sur l'Hexagone, provoquant des températures pouvant dépasser les 40 °C localement

Ce qu'il faut savoir

Les chaleurs étouffantes n'ont pas attendu que l'été arrive. Alors qu'une "plume" de chaleur remonte sur l'Hexagone en provenance du Sahara et du Maghreb, Météo France a placé, mercredi 15 juin, 23 départements, principalement situés dans le grand quart sud-ouest, en vigilance orange canicule. Inhabituel par sa précocité, ce phénomène présente un risque pour la santé des personnes les plus fragiles, mais aussi pour celles qui travaillent à l'extérieur ou souffrent de la précarité ou de l'isolement. Santé publique France a lancé depuis le 1er juin, comme chaque année depuis la canicule meurtrière de l'été 2003, une veille saisonnière. A cette occasion, l'organisme rappelle les gestes à adopter par tous. Suivez notre direct.

Des températures jusqu'à plus de 40 °C localement. Les 23 départements concernés par cette alerte canicule s'étendent sur une bonne partie de la façade atlantique, des Pyrénées-Atlantiques à la Loire-Atlantique, mais aussi vers le centre du pays, jusqu'à l'Ardèche et à la Drôme. Selon Météo France, le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40 °C vendredi, voire davantage localement. Cette vague de chaleur particulièrement précoce va durer jusqu'au week-end.

Un avant-goût du futur ? A 13 heures, franceinfo.fr recevra le climatologue Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace des sciences du climat, pour un tchat animé dans notre direct. Nous lui demanderons notamment si les températures que les Français connaissent aujourd'hui seront la norme demain, sous l'effet du réchauffement climatique causé par les activités humaines. Vous pouvez lui poser vos questions sur la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Hexagone dans les commentaires du live.

Un coup de chaud en pleine période d'examens. Après l'épreuve de philosophie du baccalauréat mercredi pour les terminales, les élèves de première plancheront ce jeudi matin sur l'épreuve écrite de français. Dans ces conditions de chaleur inhabituelle, le ministère de l'Education a appelé les recteurs et les centres d'examen à "la vigilance". "On fait attention à la ventilation le matin et le soir, on ferme les fenêtres lors des moments de grande chaleur. Tout cela doit nous permettre de passer cette semaine dans de bonnes conditions", a déclaré mercredi le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye. Parmi les élèves concernés cette année, la plupart avaient déjà souffert des fortes chaleurs lors des épreuves du brevet, en 2019. Trois jours avant l'échéance, le ministre d'alors, Jean-Michel Blanquer, avait décalé les épreuves.