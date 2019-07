Coupures d'électricité, train à l'arrêt, concert annulé... Des orages et des vents violents frappent plusieurs département du sud-est de la France

En raison de la canicule et/ou des orages, 13 départements du sud-est placés en alerte orange par Météo France.

La vigilance canicule n'est pas encore levée pour certains départements, que les orages et les vents violents s'abattent déjà dans le sud-est. Il reste 13 départements du sud-est placés en alerte orange, en raison de la canicule et/ou des orages.

Dans le détail, l'Isère, l'Ain et les deux départements savoyards sont en en alerte en raison des orages et de la canicule. Selon Météo France, l'épisode nécessite "une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents". Les autres départements restent en alerte orange à la canicule : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

En Haute-Savoie

Des orages et des vents violents avec des rafales à 120km/h sont en cours en Haute-Savoie, lundi soir vers 23 heures, précise la préfecture à France Bleu Pays de Savoie. 27 600 foyers sont, lundi soir, privés d'électricité dans le département dans le secteur de Faverges, Poisy, dans l’ouest genevois et à Arve.

À Doussard, au bord du lac d'Annecy, le toit de la salle des fêtes s'est partiellement effondré pendant un concert, sans faire de blessé. Près de 300 personnes étaient présentes au moment des faits. Dans la même commune, un homme a été grièvement blessé dans son camping car par une chute d'arbre, indique France Bleu Pays de Savoie. Le bateau-restaurant Libellule de la Compagnie du Lac d’Annecy a heurté une pierre de fond et est rentré à vitesse réduite avec 43 personnes à bord. Ils ont été pris en charge par les pompiers. La préfecture de Haute-Savoie demande aux habitants du secteur de rester chez soi.

#orages #HauteSavoie | Le toit de la salle des fêtes de Doussard s'est partiellement effondré pendant un concert de l’école de musique. Plus de 300 spectateurs mais pas de blessé. pic.twitter.com/6ztnLZWo7k — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) 1 juillet 2019

Dans la Drôme

Des orages et un fort coup de vent ont provoqué des dégâts et de nombreuses interventions des pompiers dans la Drôme, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Le vent a soufflé très fort particulièrement en Drôme des collines.

Les pompiers de la Drôme sont très sollicités par des appels et des interventions pour des problèmes de toiture ou d'arbres renversés. Une trentaine d'interventions sont en cours essentiellement sur le pays de Romans : Romans, Bourg-de-Péage, Châtillon-Saint-Jean, Génissieux et Parnans. Les bâches posées sur les toitures depuis la grêle du 15 juin dernier se sont en partie envolées.

Dans l'Isère

Dans le département voisin de l'Isère, Météo France a enregistré une rafale de vent à 126 km/h à Reventin près de Vienne. La circulation des trains est interrompue à Vienne. Elle est également interrompue entre Valence et Grenoble en raison d'un arbre qui a endommagé la caténaire au niveau de Tullins en Isère, indique France Bleu Isère. Des taxis vont acheminer les voyageurs bloqués en gare de Valence-ville.

Trois secteurs sont particulièrement impactés selon la préfecture : Voiron, Vienne et le péage de Roussillon. De nombreuses branches d’arbres sont tombées sur les routes et perturbent la circulation. Les pompiers ont enregistré, lundi à 22 heures, 120 interventions et recensés une dizaine de blessés légers. À Voiron, un homme a été blessé à la tête par la chute d’une branche. Il est conscient. Dans la ville, de nombreuses toitures ont subi des dégâts et la cime d’un arbre est tombée sur l’école Jean Moulin, actuellement en travaux, précise France Bleu Isère. Le Festival Jazz à Vienne a dû annuler le concert de Ben Harper, à cause de l’orage.

Dans le Puy-de-Dôme

Des orages ont provoqué des dégâts dans le Puy-de-Dôme, rapporte la préfecture du département sur son compte Twitter. Trois communes sont principalement concernées. Il s'agit d'Aydat, de Saint-Amand-Tallende et de Saint-Anthème. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le terrain aux côtés des habitants pour leur apporter assistance. "Les interventions continuent, malgré l'obscurité", précise la préfecture.

Par ailleurs la foudre s'est abattue dans la commune d'Esteil dans le Puy-de-Dôme. À la suite de l'impact, une famille a été relogée. À 21h45, les pompiers avaient effectué 130 interventions dont une cinquantaine étaient encore en cours, principalement pour du nettoyage et du bâchage de toitures après les orages. Selon la préfecture, 150 foyers sont privés d'électricité et en attente d'une réalimentation.

Dans les autres départements

En Ardèche, quelques interventions également dans le nord du département, essentiellement pour des arbres tombés dans des rues ou sur des routes à Tournon, Ozon ou encore Roiffieux.

L'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange pour les orages. Les départements de la Drôme et de l'Ardèche ne sont maintenus qu'en vigilance orange pour la canicule.