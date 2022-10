Climat : à l'aube du mois de novembre, le mercure s'affole toujours à Mont-de-Marsan

Les tee-shirts sont de sortie à Mont-de-Marsan (Landes), jeudi 27 octobre. Depuis plusieurs jours, le mercure s'affole. Avec 23 °C à 11 heures du matin, les températures sont 5 °C au-dessus des normales saisonnières et inquiètent les riverains. "Je suis une adepte des bonnes chaleurs régionales, mais c'est vrai que c'est préoccupant", note une femme. Chez Thomas Dessis, primeur, la chaleur remet en question la saisonnalité des fruits et légumes. "Pour nous, ça devient compliqué, parce qu'il faut adapter les produits", confie-t-il. Il vend toujours des framboises et des fraises, qui ne devraient pas se trouver sur les étals.

Jusqu'à 30 degrés prévus dans la journée

Quelques kilomètres plus loin, Sébastien Nolibois, jardinier pour la commune, plante déjà les premiers motifs floraux de la saison. "À cette période-là, logiquement, on fait de l'entretien sur des végétaux, sur de la taille. Aujourd'hui, on a des végétaux qui fleurissent, et qui ne sont pas forcément prévus à cette période-là", explique-t-il. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 30 °C dans la journée du jeudi 27.