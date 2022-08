Chaleur : les touristes en France suffoquent

Les touristes n’en peuvent plus jeudi 4 août à Strasbourg (Bas-Rhin). Il fait 37 °C. Alors les vacanciers optent pour des activités au frais. "On est allé dans la cathédrale, il faisait beaucoup plus frais", admet un touriste. "On se rendait au bateau-mouche, mais en fait nan, il fait trop chaud", affirme une autre. En effet, même une balade sur les canaux est difficilement supportable sous une telle chaleur.

Peu d’ombre

À l’autre bout de la France, en Charente-Maritime, nombreux pensaient trouver un peu de fraîcheur, mais à Jonzac (Charente-Maritime), il faisait 32 °C dans l’après-midi. "Aujourd’hui, j’ai vraiment très chaud. Là, on souffre un petit peu quand même", estime une femme. Mais même dans le Jura, le mercure affichait 37 °C. Alors les lacs sont très convoités. "On a hâte de se baigner", rapporte une petite fille. Météo France prévoit la fin de l’épisode caniculaire au plus tard ce week-end.