Carte Où des records de températures supérieures à 50°C ont-ils été enregistrés dans le monde en 2023 ?

La Chine et le Maroc ont relevé des records de chaleur dépassant 50°C au cours de l'été. Au total, une vingtaine de pays ont déjà connu de telles températures.

Le seuil des 50°C a été franchi en plusieurs points du globe depuis le début de l'été. Le mois de juillet 2023 a même été le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis le début des mesures. Au cours de l'été, deux pays ont enregistré un record national de température dépassant les 50°C. Dans le village de Sanbao, dans le nord-ouest de la Chine, le thermomètre a affiché 52,2°C, le 16 juillet. A Agadir, dans le sud du Maroc, le mercure est monté à 50,4°C vendredi 11 août, écrasant le précédent record national de 49,9°C relevé quelques semaines plus tôt à Smara, dans le Sahara occidental.

"On compte un peu plus d'une vingtaine de pays où il a déjà fait 50°C ou plus. À partir de 52°C, le 'club' devient très fermé, avec seulement huit pays. Enfin, deux lieux ont déjà enregistré 54°C ou plus", explique l'institut Keraunos, l'observatoire français des orages sur X, anciennement Twitter. Comme le montre la carte ci-dessus, six pays ont déjà relevé des records nationaux dépassant la barre des 52°C. Dix-sept autres sont supérieurs à 50°C. Certains ont aussi connu des températures supérieures à 50°C récemment, sans que les records de chaleur n'y soient battus. En Irak, Bagdad a atteint 50°C, dimanche 13 août, selon l'agence météorologique locale, mais le record national date de 2016, quand 53,9°C ont été enregistrés à Bassorah.



L'Europe reste (pour l'instant) sous les 50°C

Parmi les rares zones qui ont dépassé les 54°C, on retrouve la Vallée de la Mort, aux Etats-Unis. Située dans le désert des Mojaves, en Californie, son record à 54,5°C a été enregistré le 16 août 2020. Il s'agit aussi officiellement de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Plus de cent ans auparavant, le 10 juin 1913, le mercure serait monté jusqu'à 56,7°C, mais la qualité des mesures est remise en cause par la communauté scientifique. Bien que le record n'ait pas été battu en 2023, les 50°C sont régulièrement dépassés dans ce secteur à la station météo de Furnace Creek ( "crique de la Fournaise", en français).



Quid de l'Europe ? Ces vagues de chaleur plus intenses et fréquentes ne s'arrêteront pas aux portes du Vieux Continent. Une étude parue dans la revue Nature en mai 2023 démontre qu'avec un réchauffement climatique supérieur à 2 degrés, des températures supérieures à 50°C sont à prévoir sur tous les continents, sauf l'Antarctique. "Même en Europe, la perspective de tels extrêmes est devenue plus palpable après que la température la plus élevée de 48,8°C a été enregistrée en Sicile le 11 août 2021", détaillent les auteurs des travaux.