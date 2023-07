Carte Canicule : visualisez la vague de chaleur marine qui provoque des températures extrêmes en mer Méditerranée

En proie à des canicules marines, la Méditerranée se réchauffe à des niveaux jamais observés pour un mois de juillet.

La Méditerranée brûle. Les dômes de chaleur qui réchauffent le sud de l'Europe font aussi monter la température à la surface de l'eau, qui atteint des niveaux encore jamais observés pour un mois de juillet. La température mesurée chaque jour est de plus en plus proche du record absolu relevé au cours de la canicule d'août 2003. Le mercure avait alors grimpé jusqu'à 28,25°C en moyenne pour la surface totale des 2,5 millions de km² de la Méditerranée.

La carte ci-dessous montre l'ampleur du réchauffement qui frappe actuellement les eaux méditerranéennes. Entre le 15 juin et le 24 juillet, on peut voir les températures grimper très rapidement et très fortement autour de la péninsule italienne, avec un pic d'intensité sur la mer Tyrrhénienne, entre la Sicile et l'Italie continentale. Dans cette zone, la température à la surface de l'eau est montée à plus de 32°C, depuis samedi 22 juillet.

"La température moyenne à la surface de la Méditerranée est passée de 23 à 28°C, depuis la fin du mois de juin. Nous avons pris 5°C en un mois, c'est tout simplement hallucinant", s'alarme Thibault Guinaldo, du Centre national de recherche météorologique (CNRM). Le chercheur en océanographie spatiale juge cette situation d'autant plus préoccupante que ces vagues de chaleur marines sont de plus en plus fréquentes. S'il est trop pour faire le bilan de 2023, "l'été dernier, la Méditerranée a connu 70 jours de canicule marine sur un total de 92 jours, entre le 1er juin et le 31 août", précise-t-il.

Ces épisodes de températures extrêmes (supérieures à 90% des relevés effectués depuis 1982) se déclarent aussi de plus en plus tôt. "En général, les pics de température sont observés à la fin du mois d'août dans la Méditerranée. Mais en 2022, le pic est survenu aux alentours de la mi-août, avec deux semaines d'avance. Aujourd'hui, nous approchons du record absolu de la canicule de 2003 [28,25°C] qui avait été mesuré à la fin du mois d'août", détaille Thibault Guinaldo.

Les canicules marines, un phénomène planétaire

En toile de fond de ce phénomène figure le réchauffement climatique, causé par l'influence humaine. L'océan et les mers absorbent en effet 90% de l'excès de chaleur dans l’atmosphère et leur température moyenne a augmenté de 0,9°C depuis le début de la période préindustrielle, comme l'a rappelé Le Figaro (article payant) le 20 juillet. Or, ce réchauffement structurel est aggravé cette année par les conditions extrêmes provoquées par les anticyclones Cerbère et Charon, qui ont embrasé le sud de l'Europe ces derniers jours.

La Méditerranée n'est par ailleurs pas un cas isolé. L'océan Atlantique aussi, par exemple, est en proie à d'importantes vagues de chaleur qui ont commencé au printemps. Dans le Pacifique, le phénomène El Niño est de retour. Au total, 44% de la surface océanique mondiale (en dehors des pôles) subit actuellement une vague de chaleur marine, selon l'Administration américaine des études océaniques et atmosphériques (NOAA). Un record depuis le début de ce suivi, en 1991.