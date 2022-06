Canicule : vigilance dans les crèches

La précocité de cette vague de chaleur reste du jamais-vu en France. 23 départements sont en vigilance orange canicule. Un épisode particulièrement redouté dans les crèches, où tout est fait pour protéger les plus petits. Reportage dans une structure municipale de Rouen, en Seine-Maritime.

Chapeau ou casquette sur la tête des enfants, crème solaire, pulvérisateurs d’eau. Dans une crèche municipale de Rouen (Seine-Maritime), pas de climatisation, mais des employés déjà préparés à la vague de chaleur. "On peut sortir les enfants le matin et ils rentrent pour le moment du déjeuner, donc à peu près vers 11h, et ils ne ressortent pas l’après-midi", explique Anne Le Carpentier, directrice de la crèche Terre Adélie.



Planter de nouveaux arbres

Dans chaque pièce, les capteurs de CO2 installés pendant le Covid-19 servent de thermomètre. À terme, le projet de la mairie est de replanter des arbres dans les lieux accueillant des enfants pour limiter les îlots de chaleur. "On anticipe aussi l’aggravation des pics de chaleur et des moments de canicule, en particulier grâce à ce programme de renaturation", explique Annie Boulon-Fahmy, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. La vigilance est donc de mise avant que les températures ne redescendent dimanche 19 juin.