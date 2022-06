"On ne sait plus comment présenter les choses" : en pleine vague de chaleur, des présentateurs météo racontent comment ils parlent du réchauffement climatique

"La France va cramer". Marc Hay, journaliste météo à BFMTV, a poussé, mardi 13 juin, un coup de gueule remarqué à propos de la vague de chaleur qui frappe la France sous l'effet du réchauffement climatique. "Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça, parce que ça n'imprime pas et il faut se rendre compte que ce qui est en train de se passer n'est que la face cachée de l'iceberg", a-t-il poursuivi.

Comment présenter la météo dans un climat qui change ? Que faire pour alerter sur les dangers du réchauffement climatique ? Franceinfo a posé la question à plusieurs présentateurs et présentatrices météos.

"Nous sommes à un tournant" : Christine Pena, franceinfo

"Dans le fond, il a raison. On n'est pas là que pour présenter les choses. Face au réchauffement climatique, nous sommes tous concernés. L'affaire est trop grave. Dès que je peux faire un lien avec le climat, je le fais, même si on manque souvent de temps à la radio. Nous nous voyons régulièrement avec mes consoeurs et confrères lors de forums météos [le prochain est organisé le 21 juin à Paris] et ce sujet revient à chaque fois : comment faire le lien avec les problématiques climatiques dans nos bulletins météos ?

Nous sommes tous les jours confrontés aux événements climatiques. Ces 30 dernières années, il y a eu trois fois plus de canicules qu'en 150 ans d'observations météo. On voit le réchauffement climatique, on ne cesse de le répéter – je pense notamment à des gens qui, comme le climatologue Jean Jouzel, alertent depuis des années – et rien n'est fait. Tout le monde doit s'y mettre, les pouvoirs publics, les grandes entreprises...

Quand j'ai débuté, il y a fort fort longtemps, on annonçait le beau temps en se réjouissant, la pluie en le regrettant. Aujourd'hui, avec la sécheresse, il y a de plus en plus d'auditeurs qui m'envoient des messages pour dire : "Réjouissez-vous qu'on ait de la pluie", même si cela reste une minorité. Nous sommes à un tournant.

Nous devons changer nos façons de présenter les événements, sans être alarmiste. Christine Pena à franceinfo

La canicule que nous connaissons, nous en aurons de plus en plus, et oui c'est dramatique. Des agriculteurs vont perdre le fruit de leur travail, les gens qui travaillent dehors, comme ceux qui posent des pavés près de chez moi, vont souffrir. 40°C à Paris, on ne peut pas s'en réjouir."

"Je n'ai pas la sensation d'un 'je m'en foutisme général" : Sébastien Léas, Radio France

"J'ai une casquette différente, parce que je suis aussi ingénieur prévisionniste chez Météo France, je ne viens pas du sérail journalistique. Nous suivons la ligne directrice de l'institution. Il y a des expressions que nous n'utilisons pas.

Par exemple, nous ne parlons pas de "beau" ou de "mauvais temps". Sébastien Léas à franceinfo

Nous sommes avant le solstice d'été, on attends des 40°C dans plusieurs régions. Ce sont des valeurs très peu observées, même en régle général. A Paris, il n'y a eu que deux fois une température supérieure à 40°C. Les valeurs devraient suffire.

Je n'ai pas le même ressenti que Marc. Quand les gens voient les valeurs attendues, ils sont inquiets. Dans les médias, depuis dimanche, nous sommes sur toutes les chaines, il y a des reportages partout. Je n'ai pas la sensation d'un "je m'en foutisme général". Aujourd'hui, on parle plus de réchauffement climatique et c'est très bien. Quand on en parlait il y a 15-20 ans, il y avait un peu plus de scepticisme, il y en a beaucoup moins aujourd'hui."

"On ne sait plus comment présenter les choses pour que les gens réagissent" : Géraldine de Mori, RMC

"J'ai trouvé son intervention très bien. Il y a quelques années, vous m'auriez parlé d'une canicule en juin, je vous aurais répondu que c'était de la science-fiction. Nous voyons ces événements extrêmes qui se multiplient, nous avons beau en parler, essayer d'alerter, nous avons l'impression qu'on en parle un peu sur le moment et qu'après les gens s'en moquent. On ne sait plus comment présenter les choses pour que les gens réagissent. Je reçois pas mal de messages, de personnes qui disent, 'oui, il va faire chaud, on va pas pleurer'. Si, il faut pleurer, on sait juste plus comment le dire.

Cela fait plus de quinze ans que je fais ce travail et j'ai vu les choses changer. Nous ne parlons plus du tout de la météo comme avant. La difficulté est de le faire sans être alarmiste. Si on l'est trop, les gens vont se braquer.

Moi, je ne trouve plus les mots, c'est dingue d'avoir des températures pareils un 15 juin et ce n'est pas normal d'avoir des canicules tous les ans. Géraldine de Mori à franceinfo

Il y a quinze ans, la météo, c'était superficiel, rigolo et sympa. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'il y avait un enjeu et que le climat changeait. C'est devenu un sujet important, ce n'est plus un truc qu'on met en fin de journal, c'est devenu beaucoup plus sérieux.



Aujourd'hui, je ne vais plus parler de "beau temps" quand il y a plein soleil alors que ça dure depuis des jours et qu'il y a une sécheresse terrible. Quand la pluie va arriver, on ne va plus parler de "dégradation pluvieuse", mais d'une amélioration pluvieuse. Ce n'est plus la mauvaise nouvelle, plutôt 'ouf, la pluie arrive'. Les vacanciers ne sont peut-être pas contents, mais il faut penser à la planète. Nous aimerions que les gens en prennent consciences. Il y a de moins en moins de climatosceptiques, mais le problème, c'est qu'on leur donne une place beaucoup plus importante que ce qu'il représente."

"Personne ne trouve que 40°C, c'est agréable" : Karine Durand, CNews

"Je partage les sentiments de Marc Hay. Cela fait déjà plusieurs années que les présentateur météo de la plupart des chaînes d'info alertent sur les effets du réchauffement climatique. Là, c'est mis en lumière par cette canicule exceptionnelle, mais ce n'est pas forcément nouveau. En revanche, quelques années en arrière, on aurait pu reprocher à Marc d'avoir été trop alarmiste ou pessimiste – cela arrive encore que des téléspectateurs me le reprochent, y compris ces derniers jours – mais comme c'est un discours réaliste et corroboré par d'innombrables études scientifiques, c'est mieux accepté aujourd'hui. La réalité du réchauffement climatique et de son origine humaine n'est pas quelque chose que l'on peut remettre en question.



Le problème quand on est présentateur météo à la télévision, c'est qu'on a très peu de temps : une minute pour donner l'info et ajouter quelque chose de plus. Le défi, c'est de résumer ce qui est important. Dans des situations de beau temps chaud comme ce que l'on a connu au printemps, on ne retient pas forcément que cela aggrave une situation de sécheresse déjà extrême sur le sud-est du pays. Avec une vague de chaleur comme celle-ci, personne ne trouve que 40°C c'est agréable.



Je suis spécialiste des événements extrêmes et aux Etats-Unis, où j'ai étudié, on prend très au sérieux la météo. J'ai été un peu "élevé" dans cette conception. En France, on a encore un peu cette vision de la "météo loisir" : "est-ce qu'il fera beau pour mon pique-nique ou pour mon match de foot ?" Mais le rôle du présentateur météo, c'est aussi un rôle de conseil et de sécurité. On n'échappera pas à cette évolution.

La notion de danger va apparaître de plus en plus, tout comme la question de la santé. Karine Durand à franceinfo

Il y a dix ans, on subissait déjà les effets du réchauffement climatique, mais on ne savait pas nécessairement attribuer certains phénomènes. Là, on a des organismes qui font des modélisations avec ou sans les gaz à effet de serre, avec des études capables de lier ces phénomènes extrêmes. Il y a quelques années, on pointait les présentateurs qui parlaient du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est l'inverse et on pointe les discours climato-sceptiques. C'est bien le signe que ça évolue."

"Il ne faut pas banaliser ces événements" : Loïc Rousval, France 3 et CNews

"Au vu du changement climatique observé, il faut modifier notre façon de présenter les alertes météo, être un peu moins lisse. Quand on a une vigilance orange, c'est-à-dire un danger, plus de 40°C prévu pour une mi-juin, c'est très précoce et intense, et donc inquiétant pour la végétation, les agriculteurs avec la sécheresse, la santé des personnes.

En France, contrairement à d'autres pays, les gens ne tiennent pas assez compte des vigilances orange et rouge et ne se protègent pas assez. Et quand il y a catastrophe, c'est trop tard. Loïc Rousval à franceinfo

Ces phénomènes sont de plus en plus précoces, intenses et réguliers. Et de plus en plus de personnes banalisent cela et les vivent comme une fatalité. Le problème c'est que c'est une vraie crise, un détraquement du climat, en France et au niveau planétaire. Comment les aborder pour ne pas les banaliser ? Ce n'est pas toujours évident : si on crie à l'alerte, on peut avoir l'impression d'en faire un trop, aux yeux du public. Sur les chaînes d'info en continue, on ne veut pas toujours faire peur, de rajouter de la panique dans une ambiance déjà anxiogène avec le Covid-19, la crise économique et l'Ukraine. On a envie d'apporter un peu d'évasion et de légèreté.

La solution éventuelle est peut-être d'utiliser des termes moins conventionnels, d'être un peu moins sur la retenue, avec un langage un peu plus familier. Dire :'Ça va chauffer', et 'ça va tomber' plutôt que 'on va avoir des températures au dessus des normals' et 'de forts cumuls'. Hors antenne, on mène énormément d'actions contre le changement climatique. Avec Laurent Romejko, j'ai lancé le premier jeu sur le climat, le grand quiz "Préservons la planète".