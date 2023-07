Canicule : une vague de chaleur frappe l'Europe du Sud et de l'Est

Durant la semaine du 17 juillet, une vague de chaleur touche l'Europe du Sud et de l'Est. Elle devrait durer jusqu'à mercredi au moins.

La célèbre fontaine de Trevi est prise d'assaut à Rome (Italie). Il s'agit d'un rare îlot de fraîcheur dans la fournaise. 39°C ont été enregistrés dans les rues de la capitale italienne. Les commerçants et les touristes suffoquent. "C'est supportable, mais je ne conseillerai pas aux gens de sortir à une heure comme ça", dit une touriste française. Durant la semaine du 17 juillet, c'est toute l'Europe du Sud et de l'Est qui étouffe. En Sardaigne, le thermomètre pourrait atteindre les 48°C, mardi 18 juillet.



L'ensemble de la Roumanie placé en vigilance orange

En Serbie, la chaleur a déjà provoqué des incendies. Plus à l'Est, en Roumanie, les autorités ont placé tout le pays en vigilance orange aux fortes chaleurs. Cette vague de chaleur devrait durer jusqu'à mercredi au moins. Les scientifiques estiment que 2023 pourrait déjà être l'année la plus chaude jamais enregistrée.