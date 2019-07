VIDEO. Canicule : une télé américaine fait fondre une tour Eiffel en chocolat pour illustrer la canicule à Paris

Pour montrer aux Américains combien il a fait chaud à Paris, jeudi 25 juillet, les correspondants de la chaîne améicaine CBS ont eu une idée géniale. Ils ont laissé fondre une tour Eiffel en chocolat... devant la vraie tour Eiffel. Dix minutes plus tard, il n'y avait plus rien.

How hot is it in Paris, France? It took just 10 minutes for this chocolate Eiffel Tower to melt under the intense Parisian sun on Wednesday. ️



French officials said the city recorded its hottest day ever today as the temperature hit 105 degrees Fahrenheit. pic.twitter.com/h9ps99W1NN