Canicule record en Inde : "On a du mal à descendre en dessous de 36° la nuit", témoigne une Française qui réside au Rajasthan

Des millions d'habitants font face à une canicule record en Inde et au Pakistan. "On a du mal à descendre en dessous de 36° la nuit", témoigne Eline Caillaud, professeure de Français à Jaipur, dans le Rajasthan qu'elle considère comme "un immense îlot de chaleur". Grand témoin de franceinfo ce mardi, elle indique qu'à 11h10, la température culmine déjà à 39°C et qu'au milieu de l'après-midi, vers 15 heures, elle peut atteindre 45°C. Cette situation dure depuis le mois de mars, précise-t-elle. Cette canicule record provoque des coupures d'électricité et des pénuries d'eau pour des millions d'habitants.

Pour continuer à vivre correctement, Eline Caillaud s'estime "privilégiée". Grâce à son métier d'enseignante, elle peut travailler "souvent à l'intérieur". Elle s'hydrate beaucoup. "Ici au Rajasthan, les habitants boivent beaucoup de boissons à base de lait sucré ou salé qui permettent de se rafraîchir". Elle "porte des habits légers bien sûr, en coton pour faire face à ces températures difficilement supportables".

Les écoles sont fermées mais la vie continue

Cette Française installée en Inde raconte que les habitants se sont adaptés. Par exemple, les autorités ont décidé de "fermer les écoles l'après-midi" dans le Rajasthan, témoigne-t-elle. En revanche, "la vie continue, les gens continuent à aller au travail, il y a des vendeurs ambulants dans la rue, les chauffeurs de tuk-tuk sont là, il n'y a pas de changements particuliers malgré la chaleur", précise-t-elle.

Il s'agit là d'une situation hors norme que confirme le climatologue Robert Vautard, également Grand témoin de franceinfo ce mardi. Au regard de la précocité, la durée et l'étendue spatiale du phénomène, ce dernier est "tout à fait exceptionnel", assure le directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace des sciences du climat. Il indique que l'Inde a connu pendant ce mois d'avril les températures les plus élevées jamais connues.

Simple phénomène météo ou manifestation du dérèglement climatique ? "Les deux", répond Robert Vautard. "Le réchauffement climatique dope un peu les phénomènes météo extrêmes et particulièrement les vagues de chaleur." Ce qui se passe aujourd'hui en Inde peut-il se passer un jour en France ? "Non, pas sous cette forme", affirme le climatologue. "On aura plutôt des pointes très fortes", précise-t-il toutefois.