Canicule : Météo France place les Alpes-Maritimes, l'Isère, l'Ain et le Rhône en vigilance orange pour dimanche

Dans le Sud-Est, et notamment les Alpes-Maritimes, les maximales attendues dimanche sont comprises entre 34 et 37 degrés.

Météo France a placé, samedi 8 juillet, en vigilance orange "canicule" les départements des Alpes-Maritimes, de l'Ain, de l'Isère et du Rhône, pour la journée du dimanche 9 juillet. Cette alerte débutera à 6 heures.

Dimanche, sur le Centre-Est, "les minimales seront les plus souvent comprises entre 20 et 22 degrés avec des maximales de 34 à 37 degrés, voire un peu plus ponctuellement", précise l'institut météorologique. "Sur le Sud-Est et notamment les Alpes-Maritimes, les minimales iront de 22 à 25 degrés, voire plus ponctuellement, et les maximales de 34 à 37 degrés. Ces minimales élevées durant la nuit constituent un facteur aggravant", a ajouté Météo France.

Cet épisode de fortes chaleurs est considéré "comme non exceptionnel pour la saison", mais sa persistance nécessite une vigilance particulière, "notamment pour les personnes sensibles ou exposées", alerte l'institut.