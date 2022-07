Canicule : le Royaume-Uni face à un épisode de chaleur sans précédent

Les fortes chaleurs ne frappent pas que la France. Le Royaume-Uni est passé en alerte rouge à la canicule dimanche 17 juillet. Depuis une plage de Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, Maëlys Septembre explique que "les Britanniques se sont rués sur les côtes pour tenter d'échappée à cette vague de chaleur intense". "Ce sera la plus forte jamais enregistrée dans l'histoire du Royaume-Uni."

Plus de 40 degrés attendus à Londres

Sur le territoire britannique, les températures dépasseront parfois les 40 degrés, comme à Londres. "Les Britanniques ne sont pas habitués à ces fortes chaleurs et les infrastructures ne sont pas toujours adaptées", ajoute Maëlys Septembre. Les autorités ont prévenu que certaines routes pourraient fondre et que des lignes de train pourraient être interrompues. Certains murs ont dû être recouverts d'un tissu anti-chaleur pour éviter qu'ils ne se fissurent. Il est conseillé aux Britanniques de rester chez eux et limiter leurs sorties aux activités essentielles.