Canicule : le Finistère et le Morbihan désormais en vigilance orange, 18 départements concernés

Deux départements bretons, le Finistère et le Morbihan, sont désormais en vigilance orange canicule. Au total, 18 départements sont concernés par l'alerte, annonce Météo France mercredi 10 août après-midi, contre 16 le même matin. Les départements mentionnés sont situés dans l'ouest et le sud-ouest de l'Hexagone.

Les départements concernés sont la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Finistère, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.

Au plus chaud de la journée de mercredi, les températures attendues seront entre comprises entre 34 et 38 °C, "localement 39/40 degrés dans les Landes", précise Météo France. La nuit de mercredi à jeudi sera chaude, entre 18 et 21 °C. Jeudi, la Bretagne connaîtra des températures entre 33 et 36 °C, "jusqu'à 40 plus au sud". La chaleur remontera vers le Nord, pour atteindre Paris, dont les thermomètres pointeront sur 35 °C dès vendredi.