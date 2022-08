Canicule : la vigilance orange levée dans le Gard et le Vaucluse, 16 départements encore en alerte

La vigilance orange à la canicule a été levée dans le Gard et le Vaucluse, mercredi 10 août. Seize autres départements sont toujours concernés par l'alerte : la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Ce nouvel épisode de canicule sera "d'intensité moindre que ceux de juin et juillet derniers, mais plus durable à l'échelle du territoire national", précise Méteo France. Sur l'ouest de l'Hexagone, "la chaleur s'accentue encore" mercredi. "Les températures maximales seront encore en hausse de 1 à 2°C, détaille Météo France. Elles atteindront 34 à 37°C des Pays-de-Loire au Poitou-Charentes, et 36 à 38°C de façon généralisée sur le Sud-Ouest, avec localement des pointes à 39 ou 40°C."

Les fortes chaleurs vont ensuite concerner le nord-ouest du pays, puis le Nord. "Les températures devraient commencer à baisser par l'ouest dimanche [14 août], à l'approche d'une dégradation pluvio-orageuse", selon les prévisionnistes.