Canicule : la fraîcheur très prisée

C’est bien connu : il fait toujours meilleur en bord de mer, surtout le soir, après une journée à 32°C du côté de Marseille (Bouches-du-Rhône). Alors on en profite pour faire des pique-niques sur la plage. "Cela m’étouffe, je transpire", témoigne un petit garçon. "C’est insupportable mais on boit beaucoup d’eau et puis voilà, on fait aller", affirme un jeune homme. Dans les Bouches-du-Rhône, des records de chaleur ont été enregistrés cette nuit. Tarascon a par exemple vécu sa journée la plus chaude depuis 1990, avec un peu plus de 26°C.

S’aérer le soir

À Toulouse (Haute-Garonne), la mairie a décidé d’ouvrir les parcs et jardins le soir afin de permettre aux habitants de se rafraîchir. "C’est le seul moment de la journée où on peut un peu prendre l’air, s’aérer et se retrouver avec les copains", affirme une jeune fille. Une famille a décidé de manger à l’air libre afin de ne pas étouffer en appartement.