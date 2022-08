Canicule : des températures jusqu'à 9 °C au-dessus de la normale pendant la nuit de mercredi à jeudi

Une journée accablante et une nuit étouffante. L'Hexagone connaît en ce début du mois d'août une troisième vague de chaleur cet été 2022. La journée du mercredi 3 aout était considérée comme la plus chaude de l'épisode caniculaire par Météo France.

Le mercure grimpe et ne redescend que faiblement arrivée la nuit. Résultats les températures ont dépassé de 9 degrés la normale à Tours où il a fait 24°C dans la nuit de mercredi à jeudi, indique Météo France. À Poitiers, il a fait 23°C pendant la nuit, 8 degrés de plus que la normale. À Lyon et Saint-Etienne, les températures étaient 7 degrés au-dessus de la normale avec 26°C et 23°C.

Le pic de chaleur sera encore présent jeudi "en se décalant vers l'est", avertit Météo France qui a placé 26 départements en alerte orange canicule mercredi et jeudi. Les températures dépasseront souvent les 35°C. Il y a 39°C qui sont attendus à Lyon. À Toulouse et Montauban, Météo France prévoit 37°C et 38°C. À Strasbourg, il fera 38 °C. Ving-six départements sont toujours placés en vigilance orange à la canicule par Météo France.