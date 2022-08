DIRECT. Météo : 26 départements toujours en vigilance orange "canicule"

Un incendie qui s'était déclaré sur un site Seveso seuil haut à Molsheim (Bas-Rhin) a été éteint, a annoncé la préfecture. Le feu avait débuté sur un site industriel de Safran Landing Systems vers 0h30, selon France Bleu Alsace. "Aucune victime n'est à déplorer" et les pompiers n'ont détecté qu'"une diffusion résiduelle et non dangereuse de produits à l'extérieur du site", qui abrite notamment de l'acide chromique et de l'acide cyanhydrique.