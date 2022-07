Canicule : des températures historiques attendues en Bretagne

La Bretagne pourrait connaître le jour le plus chaud de son histoire, lundi 18 juillet. Près de 40 degrés sont annoncés à Saint-Malo.

À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), des températures exceptionnellement hautes donnent à la Bretagne des allures de Côte d'Azur. Dimanche 17 juillet, il faisait 37 degrés en plein soleil l'après-midi. 40 degrés sont attendus lundi 18 juillet, ce qui serait un record absolu en Bretagne. "Même en bord de mer, il fait vraiment chaud, ça devient assez insoutenable", explique un père de famille.

Toute la Bretagne en vigilance rouge

Avec les fortes chaleurs, les risques d'hydrocution sont élevés, car la température de l'eau est d'à peine 20 degrés. Face au danger, les sauveteurs en mer redoublent de vigilance avec les baigneurs. "Ils se disent qu'il fait plus froid dans l'eau, donc qu'ils peuvent y aller plus facilement. Mais c'est là où est le risque", détaille Corentin Perot, maître-nageur sauveteur à Saint-Malo. Les touristes, aussi, s'inquiètent de ce pic de chaleur. "C'est oppressant de se dire que ça va continuer et s'aggraver", déplore un homme. Toute la Bretagne est placée en vigilance rouge à la canicule.