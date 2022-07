Canicule : Paris mise sur son réseau d'eau froide sous-terrain pour refroidir ses bâtiments

Un réseau méconnu permet déjà de maintenir au frais plusieurs sites emblématiques de la capitale. La ville compte étendre ce système aux hôpitaux, à certaines écoles et à des stations de métro d'ici 2042.

Le saviez-vous ? Depuis vingt ans, près de 89 km de tuyaux d'une eau à 4 °C circulent sous les pieds des Parisiens afin de maintenir au frais plusieurs sites emblématiques de la capitale, comme le Louvre ou l'Assemblée nationale.

>> Vague de chaleur : comment fonctionne le plan canicule en France ?

Avec des vagues de chaleur toujours plus fréquentes, la ville de Paris souhaite agrandir son réseau méconnu de "froid urbain" pour maintenir à bonne température ses bâtiments grâce à l'eau de la Seine.

La ville ambitionne donc de devenir "le plus gros réseau mondial de froid" d'ici 2040 et a signé un contrat d'une durée de 20 ans avec le groupe énergétique Engie, qui détient 85% des parts de la société Fraîcheur de Paris, et la RATP, qui possède les parts restantes.

"Tous les arrondissements seront desservis en 2042." Dan Lert, adjoint à la maire de Paris chargé de l'eau cité par l'AFP

Développer le réseau de froid permet d'éviter le recours à "l'usage intense" de la climatisation individuelle, gourmande en électricité et émettrice de gaz à effets de serre. Christophe Ladaurade, directeur commercial chez Engie, propose avec la mairie de s'en tenir à "un écart de 5 à 8 °C entre l'extérieur et l'intérieur", comme le permet le réseau de froid. A l'avenir, ce réseau circulera dans tous les hôpitaux parisiens, certaines écoles et dans des stations de métro.