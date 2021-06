Canada : une canicule meurtrière sévit depuis cinq jours

Une vague de chaleur inédite touche le Canada et le Nord des États-Unis. Le mercure continue de grimper dans l’Ouest canadien, où plus de 49 degrés celsius ont été relevés mardi 29 juin. C’est un record historique dans cette région.

Ce sont des morts subites : depuis cinq jours, au moins 134 personnes sont décédées à cause de la chaleur extrême qui sévit au Canada, d'après les médecins légistes de Vancouver. D'après les autorités, la plupart des victimes avaient plus de 70 ans, mais la plus jeune n'était âgée que de 44 ans.

Une météo qui peut être mortelle

"Si vous avez des problèmes cardiaques ou si vous êtes une personne âgée, il faut savoir que vous ne supportez pas aussi bien la chaleur et le soleil", explique Stuart Brideaux, du service de secours de Vancouver. Cette météo peut être mortelle, répètent sans relâche les autorités. Une température de plus de 49 degrés celsius a été enregistrée mardi 29 juin dans l'Ouest du Canada. C’est un record historique dans cette région. Il y a donc urgence à distribuer des quantités d'eau, et à installer des centres de rafraîchissement, des hangars mis en place à la hâte, comme des refuges, pour faire baisser la température de quelques degrés.