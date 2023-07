Bouches-du-Rhône : pour lutter contre les fortes chaleurs, les piscines municipales de Marseille seront gratuites à partir de demain

Comme neuf autres départements, les Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance orange canicule par Météo-France mercredi 19 juillet. Pour faire face, la ville de Marseille annonce la gratuité des piscines au moins jusqu'à vendredi.

Les piscines municipales de Marseille (Bouches-du-Rhône) seront gratuites à partir de mercredi et au moins jusqu'à vendredi, rapporte mardi 18 juillet France Bleu Provence. Une décision prise par la ville - qui active son alerte canicule niveau 3 - pour lutter contre les fortes chaleurs. Sur Twitter, Benoît Payan, le maire de Marseille, écrit : "Pour vous aider face à la canicule, les piscines municipales de Marseille seront gratuites dès demain pour toutes et tous, et jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire ! Prenez soin de vous et de vos proches, adoptez les bons réflexes".

Pour rappel, trois nouveaux départements méditerranéens seront placés en vigilance orange canicule dès mercredi midi : les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. Ils s'ajoutent aux sept déjà en alerte orange : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Pyrénées-Orientales.