Reportage "On réduit de 50% l'empreinte carbone de notre assiette" : le tout premier "restaurant solaire" va ouvrir ses portes à Marseille

C’est peut-être le restaurant du futur. "Le Présage" est le tout premier restaurant solaire d'Europe. Il ouvrira ses portes le 18 juin à Marseille, avec en cuisine un fourneau alimenté grâce à l’énergie du soleil. Cette technologie a demandé dix ans de travail. Franceinfo a pu visiter le chantier presque terminé de ce restaurant situé dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne.

Dans ce restaurant, tout a été pensé pour économiser l’énergie : l’ossature en bois, les murs en béton de chanvre et à l’arrière, en extérieur, deux immenses miroirs paraboliques qui reflètent et concentrent les rayons du soleil.

Ce faisceau lumineux produit grâce aux deux immenses miroirs paraboliques va permettre de chauffer à très haute température le fourneau de la cuisine. (MATHILDE VINCENEUX / RADIOFRANCE)

Le faisceau lumineux produit va permettre de chauffer à très haute température le fourneau de la cuisine, explique Pierre-André Aubert, fondateur du restaurant solaire "Le Présage". "C'est assez simple en fait, vous avez peut-être déjà essayé d'utiliser une loupe pour faire brûler un bout de bois, et bien c'est un peu le même principe : concentrer la lumière et renvoyer les rayons à travers le mur de la cuisine dans le fourneau", détaille-t-il.

"C'est vraiment la lumière concentrée qui va venir taper par en dessous la plaque en fonte et la chauffer en son centre." Pierre-André Aubert, fondateur du restaurant solaire "Le Présage" à franceinfo

Pour ajuster la température, il suffira de déplacer la casserole sur la plaque, moins chaude vers les bords, comme c’est le cas sur les fourneaux traditionnels au gaz utilisés dans les cuisines étoilées. L’objectif est de cuisiner à 80% du temps grâce à l’énergie solaire.

Il y a aussi une part d’alimentation électrique classique, "à la fois pour les jours il n'y a pas assez de soleil et également pour pouvoir servir le soir. On aura cuisiné au solaire toute la journée, il y aura donc besoin d'un petit aappointd'énergie", précise Pierre-André Aubert.

Cette cuisine solaire est le résultat de dix ans de travail et de recherche pour cet ancien ingénieur en aéronautique devenu cuisinier. Pierre-André Aubert veut proposer une cuisine végétale et locale en partie grâce à un jardin planté à côté du restaurant. "On estime que finalement on réduit de 50% l'empreinte carbone de notre assiette par rapport à un restaurant classique", avance-t-il.

Le restaurant ouvrira le 18 juin, avec l’ambition d’être un exemple pour d’autres. Le fondateur travaille à la reproduction de son fourneau pour que les restaurateurs qui souhaitent investir puissent se mettre à la cuisine solaire.