Marseille : un septuagénaire arrêté pour la séquestration suivie de la mort de sa fille

L'homme a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit et une autopsie a été demandée.

Un homme de 72 ans a été interpellé, jeudi 6 avril à Marseille, pour la séquestration suivie de la mort de sa fille, a appris France Télévisions auprès de la police. Appelés pour la mort d'une femme de 36 ans, "les enquêteurs [ont découvert] sur place des conditions de vie particulièrement insalubres", rapporte la police. Ils ont notamment trouvé le corps de la jeune femme, "décharné suite à une malnutrition", sur un matelas au sol, "au milieu des détritus et des excréments".

Interrogée, la mère de la victime a déclaré que son mari, Antoine B., les enfermait "régulièrement, elle et sa fille". D'après elle, il se chargeait de les nourrir et les empêchait de sortir de l'immeuble, situé entre les quartiers de la Plaine et celui de la Blancarde. Le septuagénaire, qui logeait au sous-sol de l'immeuble dont il est propriétaire, a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit et une autopsie a été demandée.