Revenge porn : témoignage d'une ancienne victime...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Est-ce que tu as déjà envoyé un nude ? Certainement oui, comme les ¾ des 13-25 ans. Et comment tu réagirais si ton nude finissait sur Internet ? C’est ce qui est arrivé à Aliya.

Elle a été victime de revenge porn lorsqu’elle avait 14 ans. Son petit ami, Alexandre lui demande alors des nudes, lui fait du chantage et diffuse ses photos à toute sa famille et ses camarades. Cette pratique est passible de deux ans de prison et 60.000 euros d’amende.

Mais comment faire face au revenge porn? Des associations sont là pour aider les victimes et écouter leurs témoignages. On a contacté l’association “E-enfance”.

