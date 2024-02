Qui était l’opposant russe Alexeï Navalny ? Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Il est devenu en quelques années l’opposant numéro 1 du Président russe Vladimir Poutine. Alexeï Navalny est mort le 16 février dernier dans une prison du Grand Nord russe. Il y purgeait une peine de 19 ans pour “extrémisme”. Ce décès, s’apparentant à un assassinat, a fait la une des journaux et a fait réagir des dirigeants du monde entier. Pourquoi la mort de Navalny fait-elle autant parler ? Quel est le parcours de cet homme qui dérange Moscou ? Camille répond dans “C quoi l’info ?”.

