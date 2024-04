Que cachent les vidéos mignonnes d'animaux ? Retrouvez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Nos réseaux sont inondés de vidéos d’animaux mignons : chats qui ronronnent, singes déguisés en enfants, lapins allaitant leurs portées … Elles nous amusent, nous attendrissent. On appelle ce phénomène la cute economy, ou "économie du mignon". Selon un rapport, entre septembre 2021 et septembre 2022, 840 vidéos de ce type ont été repérées sur les réseaux et ont généré 11,8 milliards de vues.

Qu’en est-il du bien-être des animaux ? Pour engendrer des clics et de l’argent, certaines personnes n’hésitent pas à maltraiter leurs bêtes. Dans ce numéro, Camille t’explique pourquoi il faut être vigilant lorsque l’on partage ce genre de vidéos et Diane, qui dénonce la maltraitance des animaux sur les réseaux sociaux, te donne quelques conseils pratiques.