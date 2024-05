Ozempic : c’est quoi ce médicament qui fait maigrir les stars ? Retrouvez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

De Drake à Elon Musk ou les influenceurs TikTok, c’est quoi la folie Ozempic qui ferait perdre du poids ?



L’Ozempic est un traitement du diabète de type 2. Il permet de réguler la glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang.En 2021, l’Ozempic a été prescrit à environ 215 000 personnes en France. Une personne sur 100 en ferait un usage détourné. L’Ozempic est utilisé comme coupe-faim pour maigrir.



Le médecin Gérald Kierzek explique pour “C quoi l’info ?” les dangers de ce traitement.