Fake news sur l'IVG : regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Aujourd’hui “C quoi l’info” s’intéresse aux fake news qui circulent autour de l’IVG (l’interruption volontaire de grossesse) et à ceux qui les diffusent. Sur Instagram, un cinquième des Reels les plus recommandés sur l’IVG contiennent des informations trompeuses, selon un rapport de la Fondation des Femmes. Dans ce numéro, Camille Dahan se met à la place d’une jeune fille de 16 ans, qui cherche des informations pour avorter. Sur un numéro vert, une femme qui prétend lui donner des conseils essaye en réalité de la dissuader. Alena a décidé d’avorter à l’âge de 16 ans. Elle parle aujourd’hui ouvertement de son expérience sur TikTok et témoigne au micro de “C quoi l’info ? ”.

