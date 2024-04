Génocide au Rwanda : 5 minutes pour comprendre...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Il y a 30 ans, 800.000 personnes ont été tuées lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Les massacres ont débuté le 7 avril 1994 et ça a duré 100 jours. Au coeur du massacre : deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. "C quoi l'info?" revient sur l'histoire de ce génocide du XXème siècle et sur la responsabilité de la France dans ces événements.

