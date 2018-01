YouTube sanctionne son vidéaste star Logan Paul après son tournage dans la "forêt des suicides" au Japon

Si ces mesures devraient avoir un impact sur les revenus que génère Logan Paul, la polémique n'a en rien affecté le nombre de ses abonnés : le vidéaste en avait déjà plus de 15 millions, il en a gagné plus de 400 000 depuis. Extrait de la vidéo mise en ligne par Logan Paul le 31 décembre 2017 sur YouTube. (YOUTUBE)

"On a trouvé un corps dans la forêt des suicidés au Japon..." promettait la séquence, retirée du site face au scandale. YouTube a annoncé, mercredi 10 janvier, avoir sanctionné l'une de ses vedettes, l'Américain Logan Paul, après la publication de cette vidéo montrant le cadavre d'un heune homme, pendu dans la forêt d'Aokigahara, connue pour les nombreux suicides qui y ont lieu chaque année.

YouTube a décidé de suspendre les projets qu'il avait en préparation avec Logan Paul : la suite d'un film, The Thinning, ainsi que sa participation à la quatrième saison de la série Foursome, dont il était l'un des personnages principaux. Logan Paul est également directement frappé au portefeuille : YouTube a choisi de l'écarter du portefeuille Google Preferred, qui offre aux annonceurs de toucher les 5% les plus vus parmi les contenus de la plateforme.

Son nombre d'abonnés a encore augmenté

Le jeune homme avait présenté ses excuses, reconnaissant avoir "mal maîtrisé" son influence sur internet et assurant que "cela ne se [reproduirait] plus". Si ces mesures devraient avoir un impact sur les revenus que génère Logan Paul par le biais de YouTube, la polémique n'a en rien affecté le nombre de ses abonnés : Logan Paul en avait déjà plus de 15 millions, il en a encore gagné plus de 400 000 depuis.