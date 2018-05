VIDEO. Enfants stars sur YouTube : un père de famille dit gagner de 10 000 à 50 000 euros par mois en postant des vidéos de ses filles

Les 3-9 ans adorent. Sur cette chaîne YouTube dont les vedettes sont des enfants, Kalys, 10 ans, et Athéna, 6 ans, ont été vues des milliers de fois en train d'échanger des cadeaux et gadgets divers. Des centaines de vidéos, qui citent à chaque fois la marque ou le distributeur de ces produits. "Envoyé spécial" a rencontré le créateur de Studio Bubble Tea, qui est aussi le père des deux fillettes, pour comprendre comment fonctionne ce nouveau marché.

A chaque fois, ses vidéos citent une marque ou un distributeur. Les marques paient-elles Mickaël pour être visibles ? Selon lui, les vidéos sponsorisées sont minoritaires. Mais alors, comment gagne-t-il sa vie ? Tout simplement avec le principe de la monétisation.

De quoi s’acheter un appartement en région parisienne

Quand vous cliquez sur une vidéo de Studio Bubble Tea, la première chose que vous voyez, c'est un spot de pub. Ce spot est diffusé par YouTube, qui reverse ensuite un pourcentage de ses gains publicitaires à Mickaël. Plus les vidéos (et donc les pubs) sont visionnées, plus les gains seront importants pour la plateforme, et plus les vidéos de Mickaël seront monétisées.

Avec plus d'un milliard de vues à ce jour, combien ces vidéos ont-elles fait gagner à Mickaël en quatre ans ? Celui-ci tente d'invoquer un "secret YouTube", mais ne dément pas le chiffre avancé par la journaliste. Selon les estimations d'"Envoyé spécial", ses vidéos lui rapporteraient… de 10 000 euros à 50 000 euros par mois. Filmer ses filles est devenu pour Mickaël une activité à temps plein, qui lui a rapporté de quoi acheter un appartement en région parisienne.

Extrait de "Enfants sous influence", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 31 mai 2018.