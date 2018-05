Automobile : des youtubeurs enragent sur le nouveau contrôle technique

Avec la mise en place dimanche 20 mai d'un contrôle technique renforcé pour les voitures, certains youtubeurs se tapent la tête contre le volant. "C'est inadmissible !", scande l'un d'eux, le visage masqué. L'objectif des autorités est de rendre nos voitures plus sûres. Le nombre de défaillances constatables passe de 410 à 610. Le contrôle technique devient donc plus long et plus cher, passant la barre des 80 euros pour certains véhicules.

Véhicule immobilisé

Autre nouveauté : les voitures comportant les défaillances les plus importantes seront interdites de circulation dans les 24 heures qui suivent le contrôle. Parmi les conducteurs les plus inquiets, les propriétaires de camions aménagés pour y dormir. Comme ces nouvelles restrictions sont imposées par l'UE, les Belges sont également touchés et leurs youtubeurs aussi appuient sur le klaxon.