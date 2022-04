Dans les zones rurales, le tout-numérique laisse sur le bord de la route une partie de la population. Pour aider dans leurs démarches en ligne même les plus réfractaires à la dématérialisation, une initiative solidaire a été mise en place en Lorraine. "Envoyé spécial" a embarqué à bord du Solidaribus.

Depuis l'automne, Christophe Ceylan et Sylvère Latscha sillonnent la Meurthe-et-Moselle dans deux camping-cars floqués "Solidaribus". Conseillers numériques itinérants pour le Secours populaire, ils ont pour mission de venir en aide aux oubliés de la dématérialisation : ceux que le bientôt tout-numérique laisse au bord de la départementale – les personnes âgées (mais pas seulement) qui ne sont à l'aise qu'avec le papier ou ne savent pas ce que veut dire "créer un compte", et ceux qui se sentent dépassés face à un ordinateur ou un smartphone.

"Je dis toujours que je suis analphabète du IIIe millénaire, parce que le monde roule à une vitesse incroyable, tout est sur les écrans et les réseaux sociaux, et on est obligé de s'aligner." Une usagère du Solidaribus dans "Envoyé spécial"

Dans ces zones rurales désindustrialisées, où "il y a de moins en moins de services publics", constate Christophe Ceylan, ils apportent de l'aide, des conseils et de l'attention. A raison d'un village (de parfois seulement 200 habitants) par demi-journée, ils viennent à la rescousse de "naufragés" toujours plus nombreux. Un service gratuit, dont l'ambition est d'aider même les plus réticents à acquérir un peu d'autonomie numérique.

