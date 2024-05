Marion Graeffly, co-fondatrice de TéléCoop, premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire, se questionne sur la place occupée par le smartphone dans nos vies : "Je suis jeune maman, je prends plus mon téléphone portable dans mes mains que mon enfant". Dans le Talk, tous les mercredis et jeudis, Ludovic Pauchant et ses invités débattent de l'actualité avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Marion Graeffly, co-fondatrice de TéléCoop, premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire, se questionne dans le Talk de franceinfo sur Twitch mercredi 22 mai sur la place occupée par le smartphone dans nos vies.

"Je ne suis pas sûr du bien-être que le smartphone nous amène, souligne-t-elle. On prend en moyenne 220 fois par jour son smartphone dans les mains. Moi, je suis jeune maman, et j'en viens à me dire que prends plus mon téléphone portable que mon enfant !"

Le smartphone n'est plus un outil

"Cela pose la question de la place de ces petits outils dans nos vies, poursuit-elle. Ils nous facilitent certaines choses, mais nous avons quitté le stade de l'outil, et cela pose la question de l'accaparement. On y passe notre vie, et au-delà de la question de la technologie qui nous sauvera ou pas, il y a celle de situations d'addiction..."

