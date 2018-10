VIDEO. Acheter un smartphone reconditionné, bonne affaire ou galère ?

Seulement 15% des mobiles ont une seconde vie, car les smartphones reconditionnés peinent encore à convaincre les utilisateurs. Peuvent-ils avoir confiance dans ces appareils déjà utilisés, mais remis en état ? France 3 a suivi le trajet d'un mobile, dans une usine de reconditionnement, où des centaines de téléphones d'occasion arrivent tous les jours par colis. Ces téléphones sont rachetés auprès des opérateurs et des associations de collecte.

Jusqu'à 40% moins cher

Première étape, le diagnostic : le téléphone va subir une batterie de tests. Ecran tactile, rayures sur sa coque… Ensuite, il est désossé et les parties qui ne fonctionnent plus sont remplacées. "On récupère les pièces d'anciens téléphones pour les mettre dans un autre qui est abîmé pour le faire revivre", explique Thomas Gillet, technicien chez Smaaart by Sofi Groupe. Ces téléphones seront ensuite vendus jusqu'à 40% moins cher, et garantis un an.

Ce marché est en plein essor, en ligne notamment. Mais les bonnes affaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Une cliente de la plateforme Back Market, référence du produit reconditionné, n'est pas satisfaite de son téléphone. "Au bout du deuxième jour les ennuis commencent, l'écran tactile ne marche pas du tout, le portable écrit des messages tout seul…" Face aux critiques, la plateforme reconnaît sa "part de responsabilité", mais assure conduire régulièrement des contrôles aléatoires auprès de ses fournisseurs.