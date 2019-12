Cela fait presque 20 ans que les téléphones portables sont massivement entrés dans notre quotidien, mais à en croire un grand nombre de sites internet et de reportages télévisés, l’innocuité des ondes émises par ces téléphones est loin d'être établie.

"Il n’y a pas aujourd'hui de risques avérés pour la santé, des ondes de téléphones portables", assure René de Sèze, médecin et chercheur à l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques). Pourtant, certains assurent toujours que nos téléphones portables ont un impact sur notre santé. Notre programme hebdomadaire "Les Idées claires", produit par France Culture et franceinfo, tente de répondre aux différentes questions sur la supposée nocivité des mobiles.

Écoutez et abonnez-vous au podcast "Les Idées claires"



Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que l’information vérifiée, Les "Idées claires" démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un expert et Nicolas Martin (producteur de "La Méthode scientifique" sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue.