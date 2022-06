Le chargeur universel USB-C sera imposé dans l’UE d’ici 2024

Et à la fin il n’en restera qu’un, l’USB-C. Après une décision prise par l’Union européenne, tous les mobiles vendus en Europe devront être compatibles avec ce chargeur universel d’ici 2024. Une simplification pour les consommateurs après 15 ans d’attente. En 2009 déjà, le chargeur universel aurait dû s’imposer alors que chaque marque possédait son propre chargeur. Des progrès ont néanmoins été faits avec le passage d’une trentaine de chargeurs à seulement trois : le micro-USB, le Lightning pour Apple et l’USB-C.

L'intérêt du consommateur face à celui d'Apple

Cette décision sur un chargeur universel a été difficile à mettre en place face aux réticences du géant américain Apple. Face à cela, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton plaide l’intérêt des citoyens avec des téléphones à la durée de vie plus longue et plus facile d’usage. En un an, près de 2,4 milliards d’euros de chargeurs ont été vendus. Selon la Commission européenne, 250 millions d’euros et un million de tonnes de déchets par an pourraient être économisés avec cette loi sur le chargeur universel.