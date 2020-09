5G : Jean-Christophe Lagarde (UDI) dénonce "l'obscurantisme" des anti-5G et veut "combattre l'écologie de la croyance"

"Je veux combattre l'écologie de la croyance pour construire l'écologie de la science", a déclaré dimanche sur franceinfo Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI après la tribune publiée par plusieurs élus de gauche et écologistes dans Le Journal du Dimanche pour réclamer un moratoire sur le déploiement de la 5G . Il estime que l'opposition de plusieurs partis écologistes au développement de la 5G est "obscurantiste".



"Dans quel pays au monde on aurait démontré un quelconque danger différent du passage de la 4G à la 5G ? Nulle part", assure Jean-Christophe Lagarde. "Donc on peut attendre jusqu'à la nuit des temps", critique le président de l'UDI face à la volonté des écologistes de temporiser sur le sujet.



"Nous sommes, nous, les héritiers de Jean-Louis Borloo, le parti du Grenelle de l'environnement, et c'est sur la connaissance, l'innovation et le progrès qu'on construira la préservation de l'environnement", a également déclaré Jean-Christophe Lagarde.



Selon le président de l'UDI, la 5G "peut être très utile pour la défense de l'environnement". Il estime que la 5G va permettre de "développer des objets connectés qui rendent notre activité, l'activité des objets que nous utilisons, plus intelligente, moins consommatrice".

Un problème "dans l'organisation des tests" Covid

Interrogé sur la politique menée pour lutter contre la propagation du coronavirus, Jean-Christophe Lagarde juge qu'"on a eu le problème des masques et j'ai le sentiment qu'on a le problème des tests". Selon lui, il y a un "problème" dans "l'organisation des tests" en France. Il critique également la communication du Conseil scientifique et les mesures économiques de relance après la crise sanitaire.



"Quand on vous dit 'maintenant, vous restez chez vous sept jours' (...) mais qu'il faut plus de sept jours pour avoir le résultat de son test, la réalité, c'est que faire un test ne sert plus à rien", juge Jean-Christophe Lagarde. Le président de l'UDI espérait des "décisions difficiles et courageuses" pour lutter contre le rebond de l'épidémie de Covid-19 de la part du gouvernement mais il "n'en voit aucune".



Jean-Christophe Lagarde critique aussi le mode de communication de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. "Je pense qu'il ne devrait pas s'exprimer publiquement puisque ce conseil est là pour aider la décision politique du gouvernement et du président de la République. Et je pense que ce n'est pas à lui d'alimenter des débats."



Au sujet de la politique économique du gouvernement, le président de l'UDI estime "qu'on doit changer notre système fiscal, qu'on doit pouvoir augmenter les salaires en baissant les charges des entreprises". Il assure aussi que "c'est sur la consommation qu'on doit plutôt taxer, ce qui permettrait de rééquilibrer les échanges".