Covid-19 : accusé de désinformation, Spotify tente d'éteindre l'incendie en présentant des mesures

Spotify sera-t-il en mesure de calmer la polémique ? Accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts, le géant suédois du streaming audio a annoncé des mesures, dimanche 30 janvier. L'absence de réaction de l'entreprise avait poussé le musicien folk Neil Young, suivi de la chanteuse Joni Mitchell, à retirer sa discographie de la plateforme.

Le PDG et fondateur du numéro un mondial du secteur, Daniel Ek, a annoncé dans la soirée des mesures, dont l'introduction de liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid. Ces liens guideront ses utilisateurs et utilisatrices vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Spotify a également rendu publiques ses règles d'utilisation et affirme "tester des façons" de davantage signaler aux créateurs de podcasts "ce qui est acceptable", sans évoquer directement l'éventualité de sanctions ou d'exclusion.

C'est Neil Young qui avait initié le mouvement contre le groupe, en lui demandant de cesser d'héberger le controversé, mais très écouté, animateur américain Joe Rogan, numéro un des écoutes de podcasts sur Spotify l'an passé. Joe Rogan, dont le contrat signé l'année dernière est estimé à 100 millions de dollars, est accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre le Sars-CoV-2.