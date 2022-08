La plateforme de streaming Disney+ a séduit 14 millions d'abonnés supplémentaires au printemps

La plateforme Disney+ a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin 2022, portant son total à 152 millions, a annoncé le géant du divertissement mercredi 10 août. Lancé fin 2019, la plateforme capte désormais plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu (qui appartient également à Disney), selon les chiffres du site spécialisé Insider Intelligence. La plateforme a décollé grâce notamment à son immense catalogue et à ses franchises à succès, dont les univers Marvel et Star Wars.

Disney+ a répété son objectif d'atteindre la rentabilité, ainsi que 230 à 260 millions d'abonnés, d'ici fin 2024. Pour y parvenir elle doit accumuler environ 8,5 millions de nouveaux clients tous les trois mois. Le groupe a en outre dévoilé mercredi une nouvelle formule d'abonnement à la plateforme, moins chère mais avec de la publicité.

En tout, les plateformes de streaming du groupe Disney (Disney+, Hulu et ESPN+ pour le sport) réunissent désormais 221 millions d'abonnés cumulés. Soit plus que Netflix, le vétéran du secteur qui a vu son nombre d'abonnés payants baisser à 220,67 millions fin juin.