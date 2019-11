L'inventeur du World Wide Web lance une action mondiale contre les dérives d'Internet

L'inventeur du World Wide Web Tim Berners-Lee a annoncé, lundi 25 novembre, une initiative mondiale contre les dérives d'Internet soutenue par des groupes tels Microsoft, Google et des gouvernements comme la France et l'Allemagne.

Plus de 150 organisations incluant aussi Facebook ou le moteur de recherches DuckDuckGo, mais également des milliers de particuliers ont rejoint ce plan d'action qui vise "à stopper les abus croissants sur le net", explique la fondation du Britannique dans un communiqué diffusé à Berlin, à l'occasion d'un Forum sur la gouvernance d'internet.

Il s'agit "d'une feuille de route pour construire un meilleur Internet", estime Tim Berners-Lee, cité dans le communiqué. "Les gouvernements doivent renforcer les lois et la régulation du monde numérique. Les groupes doivent faire plus pour garantir que la recherche des bénéfices ne se fasse pas aux dépens des droits de l'homme et de la démocratie", énonce-t-il. Concernant les citoyens, ils doivent protéger leurs données et "encourager les conversations en ligne équilibrées", ajoute-t-il, en référence au harcèlement sur le web.

If we fail to defend the free and open web, we risk a digital dystopia of entrenched inequality and abuse of rights.



We must act now. Join me in backing the Contract for the Web — a global plan of action for the #WebWeWant. @webfoundationhttps://t.co/CeLuSzKtqB