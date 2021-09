Internet : 800 millions d’appareils connectés risquent de ne plus pouvoir se connecter jeudi à 16 heures 1 minute 15 secondes

À 16 heures 1 minute et 15 secondes jeudi 30 septembre très précisément, un élément essentiel de la sécurité du web va passer le relais après 21 ans de service : le certificat d’authentification le plus utilisé au monde, celui auquel on doit le cadenas gauche près de l’adresse des sites internet et qui permet une connexion sécurisée entre vos appareils et les sites web. Résultat ? Plus d’accès à des dizaines de millions de sites web sécurisés pour des millions d’appareils connectés antérieurs à janvier 2017.

C’est Scott Helme, un chercheur indépendant en informatique britannique qui a levé le lièvre : "On ne parle pas seulement des smartphones et des tablettes mais de tous les appareils intelligents qui ont accès au réseau, tout ce qui est connecté, explique-t-il, les télés connectés, les frigos connectés…" Scott Helme prévient sur son blog [an anglais] que 33 % des appareils fonctionnant sous Android, soit 800 millions de téléphones, de montres, de GPS etc. seront ainsi potentiellement coupés du monde. Chez Apple, seuls les Iphone avec une version antérieure à IOS 10 n’auront plus de connexion. Pour information, Apple en est aujourd’hui à la version 15.

La mise à jour salvatrice

Le bug pour la plupart des appareils peut être résolu avec une simple mise à jour. Ils pourront accéder ainsi aux informations dispensées par le nouveau système. Reste qu’une partie des plus vieux appareils ne pourront plus accéder au web car trop obsolètes pour faire une mise à jour. Une petite astuce pour contourner le problème : installer le navigateur Firefox. Il n’est en effet pas concerné par cette évolution du certificat de sécurité.