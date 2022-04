Vitry-le-François : cyber-attaque à l’hôpital, les pirates demandent une rançon

Les cyber-attaques touchent de plus en plus les centres hospitaliers. L’hôpital de Vitry-le-François, dans la Marne, en a été la cible. Le piratage est venu de l’étranger. Une demande de rançon a même été exigée pour ne pas divulguer les informations confidentielles dérobées.

En quelques minutes, mardi 19 avril, plusieurs dizaines de giga de données ont été volées à l’hôpital de Vitry-le-François (Marne). Les pirates informatiques ont dérobé factures, coordonnées, numéros de sécurité sociale, avant de menacer l’établissement d’une rançon d’1,3 millions de dollars, à laquelle Jérôme Goeminne, directeur du GHT Cœur Grand Est, assure qu’il n’y répondra pas favorablement. Les pirates ont infiltré le réseau internet des groupements hospitaliers de territoires Grand Est, qui compte huit hôpitaux.





Pas d’effet sur le fonctionnement de l’établissement





Seul l’hôpital de Vitry-le-François a été visé cette fois-ci, mais la direction affirme que cette attaque n’a pas eu d’effet sur le fonctionnement de l’établissement. Ces derniers mois, de plus en plus d’établissements ont été visés par ces cyber-attaques, à travers tout le pays, avec parfois des conséquences bien plus graves. En début 2021, l’hôpital de Villefranche-sur-Saône (Rhône) avait été paralysé. Plus aucun ordinateur ne fonctionnait, les soignants devaient improviser. Il avait alors fallu attendre plusieurs semaines, avant un retour à la normale.