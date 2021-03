Pyrénées-Atlantiques : l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie victime d'une cyberattaque

Une cyberattaque paralyse le système informatique de l’hôpital d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) depuis lundi 8 mars, rapporte mardi 9 mars France Bleu Béarn Bigorre. Aucune application ne fonctionne et aucun réseau externe ni interne ne marche. Une rançon de 50 000 dollars à verser sur un compte en bitcoins est demandée.

La direction a décidé de débrancher tous les appareils informatiques et de fonctionner sans ordinateur. Les gendarmes spécialisés sont sur place pour remonter la source du virus et faire un état des lieux pour déterminer quelles applications peuvent être relancées au plus vite.

Sans ordinateur, les personnels soignants retrouvent la méthode "crayon papier", explique la direction de l’hôpital. Pour le moment, aucune opération n’est déprogrammée mais les scanners sont impossibles après 18 heures. Les patients concernés sont donc envoyés à l’hôpital de Pau. Par ailleurs, la pharmacie n’a plus accès à ses stocks. "Ça met en péril l’activité normale de l’hôpital", admet Frédéric Lecenne, le directeur.

27 cyberattaques d’hôpitaux ont été recensées en 2020, et une par semaine depuis 2021, avait indiqué fin février le secrétaire d’Etat à la Transition numérique Cédric O.