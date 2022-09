Hôpital de Corbeil-Essonnes : des données médicales diffusées par les hackers

J. Bigard, E. Bonnasse, B. Six, L. Pekez, A. Lépinay, D. Chevallier

L'hôpital de Corbeil-Essonnes a refusé de payer la rançon de 10 millions de dollars réclamée par des hackers russophones. Les pirates ont mis leurs menaces à exécution, en publiant des données médicales de patients et de soignants.

L’hôpital de Corbeil-Essonnes (Essonne) refuse toujours de se soumettre au groupe de hackers russes Lockbit 3.0. Conséquence, des données, parfois sensibles, sont en ligne. Ainsi, des cartes vitales ou des résultats médicaux, comme des électrocardiogrammes, sont à la vue du monde entier. Certains patients se disent inquiets : "Je n’aimerais pas que les gens sachent que j’ai une maladie grave ou non."



"Plus facile de s'en prendre à un hôpital qu'à une grosse société du CAC 40"

Mais alors, pourquoi s’attaquer à un hôpital ? Les malfaiteurs confondent chiffre d'affaires et budget de l'hôpital. Ils pensent que l’établissement est privé et riche. "Il est plus facile de s’en prendre à un hôpital qu’à une grosse société du CAC 40, qui a une dizaine d’années de maturité sur ces thématiques", abonde Vincent Trelly, président de l’APSIS (Association pour la sécurité des systèmes d’informations de santé). Les pirates russes réclament désormais deux millions d’euros.