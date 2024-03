Cyberattaques : près de 130 collèges et lycées visés par des menaces d'attentat depuis la semaine dernière

L'Education nationale est de nouveau la cible de cyberattaques. "Près de 130" lycées et collèges ont été visés depuis la semaine dernière par des menaces d'attentat et "actes malveillants" via les espaces numériques de travail (ENT), en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et la région Grand Est, a indiqué lundi 25 mars le ministère.

Des menaces ont été répertoriées dans 74 lycées en Ile-de-France jeudi. Le lendemain, ce sont 22 collèges en Seine-et-Marne et 11 collèges et lycées dans l'académie de Strasbourg qui ont été visés à leur tour. Puis 18 collèges et lycées dans les Hauts-de-France ont été ciblés samedi, et d'autres dans le département de Meurthe-et-Moselle lundi, a détaillé le ministère.

De son côté, la préfecture du Haut-Rhin a fait état lundi dans un communiqué de "multiples alertes à la bombe dans des établissements scolaires", qui ont "été évacués". La préfecture du Bas-Rhin a, elle, indiqué qu'une "quinzaine" de lycées et collèges répartis sur l'ensemble du département avaient reçu depuis dimanche soir des "messages relatifs à des alertes à la bombe".

Le rectorat de Reims a annoncé qu'une dizaine d'établissements avaient été la cible de menaces d'attentats via leurs ENT piratés, dans la Marne, les Ardennes, l'Aube et la Haute-Marne. Selon le rectorat, certains des messages reçus contiennent une vidéo de décapitation, à l'instar des messages reçus la semaine passée par les établissements d'Ile-de-France.